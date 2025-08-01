Змушко выиграла бронзу чемпионата мира на 200-метровке брассом

Радостные спортивные новости пришли из Сингапура, который принимает чемпионат мира по водным видам спорта. Все внимание белорусских поклонников плавания было приковано к финалу на дистанции 200 м брассом. Алина Змушко завоевала первую медаль планетарного форума среди всех наших атлетов.

Уроженка Калинковичей стала третьей. Итоговое время Алины - 2 мин. 23,52 сек. Подчеркнем, для Змушко данная награда на мировом первенстве (как, к слову, и на европейском) стала первой в карьере.

Поздравляем спортсменку с успехом! И болеем за наших!