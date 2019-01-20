Знакомство с участниками чемпионата Европы по фигурному катанию

В некоторых странах этот вид спорта по популярности уверенно опережает футбол и хоккей. Речь о фигурном катании. К примеру, в Японии и Китае фигуристы - невероятно узнаваемые личности. Чем же этот спорт так притягивает к себе внимание миллионную аудиторию?



Одни говорят - уникальным сочетанием тяжелого труда и искусства. Для других это непредсказуемое соревнование: один неверно исполненный элемент может перечеркнуть годы работы. На протяжении прошлого сезона весь мир обсуждал противостояние российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, воспитанниц одного тренера Этери Тутберидзе.

Первая стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана, вторая ушла к другому специалисту. Интересно, что в группе Тутберидзе долго работал белорус Яков Зенько, который, кстати, представит нашу страну в мужском одиночном катании на домашнем чемпионате Европы. На протяжении всей недели форум будет проходить на льду "Минск-Арены".

Кроме того, в танцах на льду выступит дуэт Анны Кубликовой и Юрия Гулицкого - эти ребята работают в Москве под руководством знаменитого тренера Александра Жулина. Андрей Козлов перед чемпионатом Европы в Минске, билеты на который, кстати, уже почти раскуплены, познакомился с нашими фигуристами ближе.

Танцы на льду. Пара Юрий Гулицкийи Анна Кубликова (Беларусь. Тренер А.Жулин)

Москва. Полдень. До чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в Минске, остаются считанные дни. Юрий Гулицкий, как настоящий джентльмен, пропускает вперед партнершу Анну Кубликову. Впереди длительная тренировка.

Сначала небольшая раскатка. Фигуристам, конечно же, нужно почувствовать лед. Рядом Александр Жулин, тренер, который не нуждается в представлении. Как фигурист он был медалистом Олимпийских игр. А как уже наставник привел Татьяну Навку и Романа Костомарова к золоту Олимпиады в Турине. Теперь работает с дуэтом, представляющим Беларусь.

Пара Гулицкого и Кубликовой соединилась весной 2017-го, когда предыдущая партнерша Юрия Евгения Ткаченко карьеру завершила. Молодой человек - из Минска. А Анна Кубликова появилась на свет в российском Кировске.

Уже по этим моментам тренировки становится понятно, насколько фигурное катание грациозный вид спорта, который находится на границе с искусством. Музыка иногда может затмить небольшие недочеты. Пара, представляющая Беларусь, работает в Москве. В мировом фигурном катании подобная практика - совершенно распространенное явление. Александр Жулин привезет на чемпионат Европы, кроме белорусского, еще российский и испанский дуэты.

Тренировка заканчивается - уже во вторник пара прилетит в Минск. Но даже перед таким значимым событием ребята не уходят в себя. И находят минуты поддержать тех, кто катается с ними на одном льду. Скоро они станут соперниками.

Одиночное катание. Мужчины. Яков Зенько (Беларусь)

Это уже конькобежный овал "Минск-Арены". В центре внимания - Яков Зенько, который представит нашу страну в одиночном катании.

В прошлом году парень восстанавливался от тяжелой травмы - пришлось пережить даже операцию на колене. И сезон у него начался значительно позже конкурентов.

Сейчас Яков работает под руководством тренера Надежды Пахамович. Однако в его биографии значится период сотрудничества и с на сегодня невероятно популярным тренером Этери Тутберидзе, которая вырастила уже не одну чемпионку. Липницкая, Загитова, Медведева… Но сейчас Яков осел в родном Минске.