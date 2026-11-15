"Золотая ракетка": главный детский трофей белорусского тенниса разыгран в Минске

Главный детский трофей белорусского тенниса разыграли в Минске. На кортах Республиканского центра олимпийской подготовки завершился VIII Национальный командный турнир "Золотая ракетка". За победу боролись юные спортсмены до 12 лет. Интрига в финале держалась до последнего игрового дня. По итогам кругового турнира золото завоевала первая команда Минского городского центра олимпийского резерва.

Команда-победитель Минского городского центра олимпийского резерва "Минск-1":

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Серебро досталось их одноклубникам из второй дружины. Тройку призеров замкнула минская СДЮШОР "Смена", а четвертыми стали юные теннисисты из Могилева.