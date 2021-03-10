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"Золотая шайба" переехала в Бобруйск
На льду местной арены сегодня стартовали финальные состязания турнира, который проводится на призы Президента Беларуси в младшей возрастной группе. Юным хоккеистам 12-13 лет.
В Бобруйске стартовал финал "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе
В дивизионе А, напомним, принимают участие команды из городов и районов страны, где есть крытые ледовые арены. Боролись за то, чтобы выйти в решающую стадию соревнований, 86 команд из всех регионов нашей страны. Всего в турнире приняли участие около 1100 юных хоккеистов. Обязательное условие - ребята не должны заниматься хоккеем в СДЮШОР. До финала дошли 7 сильнейших команд - по одной из каждой области плюс две лучшие из Минска. География турнира - Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Шклов.Команды сыграют по круговой системе. В субботу же пройдет финал, а также матчи за 3 и 5 места. За ходом всех поединков можно следить в прямом эфире на YouTube-канале Президентского спортивного клуба.
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