"Золотая шайба" в Гомеле

На главной ледовой арене Гомельского региона прошли областные соревнования по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. На лед вышли детские и подростковые команды из районов, где есть спортивные базы по хоккею. В дивизионе А путевку в финал оспаривали начинающие хоккеисты из Жлобина и две команды из Гомеля. Для них этот проект - шанс заявить о себе и попасть в специализированные учебно-спортивные учреждения по хоккею. Также победители областных соревнований получат право представлять свои регионы на республиканском этапе: он пройдет с 2 по 8 января.



История соревнований насчитывает более полувека. Первый турнир состоялся в 1964 году. Затем его проведение приостановилось, и спортивную традицию возродили по инициативе Президента. Нынешняя "Золотая шайба" пройдет 22-й раз.



