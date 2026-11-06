Золото и бронзу завоевали белорусы на мировом первенстве среди спасателей в Баку

Золото и бронзу завоевали белорусские команды на мировом первенстве среди спасателей в Баку. Мужская сборная стала чемпионом мира в пожарной эстафете.

Белорусский квартет в составе капитана Никиты Черепко, Дмитрия Ковалева, Дениса Барсука и Егора Широкова продемонстрировал феноменальную скорость, безупречную командную работу и показал лучший результат дня в дисциплине. Девушки во втором забеге обогнали соперниц из Казахстана всего на сотую секунды и вырвали бронзовую медаль.

Дмитрий Ковалев, участник мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Элементы пожарной эстафеты хорошо описывают работу спасателя. Каждый из этапов используется в боевой работе. Я доволен результатами эстафеты. Все парни отработали отлично по установке тренера, сделали надежно и дали хороший результат команде".

Денис Крюк, судья-информатор чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту:

"Очень интересные получились соревнования. Замечательный результат у нашей сборной Беларуси. Отрадно, что мы заняли первое место и стали чемпионами мира. Наши женщины стали бронзовыми призерами, поэтому продолжаем дальше борьбу в общекомандном зачете".

Спасатели из 14 стран продолжают сражаться за высшую ступень пьедестала на мировой арене. По итогам трех дней соревнований белорусская мужская команда лидирует в общекомандном зачете. Девушки находятся пока на третьем месте. Исход четырехдневной гонки решится 7 ноября после зрелищной и одновременно решающей командной дисциплины - боевое развертывание.