Золото Артема Колосова на играх в Буэнос-Айресе - самая обсуждаемая новость в Новополоцке

Золото Артема Колосова на третьих юношеских играх в Буэнос-Айресе - самая обсуждаемая новость в Новополоцке.

С 2014 года дзюдоист является воспитанником Новополоцкого училища олимпийского резерва. В победу Артема верили и спортсмены, и тренеры: они в числе первых через Интернет поздравили Артема с заслуженной медалью. По словам личного тренера Артема Ольги Роговцовой, к этой победе дзюдоист шел со всем упорством, проявляя настоящий спортивный характер.

Самые преданные болельщики Артема - родители. Дома - в Могилеве - они продолжают принимать поздравления от родных, знакомых и друзей. В том числе в социальных сетях. Семья Колосовых - многодетная: родители воспитывают четверо детей. Все очень горды успехом Артема.