Золото и бронза у белорусских фристайлистов на этапе Кубка мира в Москве

Вчера мы стали свидетелями того, от чего отвыкнуть уже нельзя! Белорусские фристайлисты снова побеждают, и страна должна знать своих героев. На 4-м этапе Кубка мира в Москве, который традиционно прошел на Воробьевых горах, в дисциплине "лыжная акробатика" у женщин равных не было олимпийской чемпионке Пхенчхана Анне Гуськовой - очень рады, что она возвращается в строй. В суперфинале белоруска выполнила тройное сальто, за что и получила самую высокую сумму баллов. Для Гуськовой это первая награда в сезоне. Весь прошлый год Анна пропускала - восстанавливалась после травм.



Вслед за женщинами на склон вышли представители сильного пола. И здесь представитель Беларуси показал достойный результат! Павел Дик поднялся на третью ступень впервые в карьере на этапе Кубка мира. Он заработал чуть больше 112 баллов.



А, несмотря на то, что из-за травмы Александра Романовская пропустила этап Кубка мира в Москве, она по-прежнему лидер общего зачета в лыжной акробатике. Анна Гуськова же после своей победы поднялась на четвертую позицию рейтинга.



Сразу после Москвы лучшие лыжные акробаты соберутся в Минске. 22 февраля (опять же, в гостеприимных Раубичах) состоится очередной этап Кубка мира.



