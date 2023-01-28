Золото и серебро белорусов на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах - как это было

Сегодня наши болельщики наблюдали за очередными триумфами Антона Смольского и Динары Алимбековой-Смольской в гонках преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах. О победных результатах расскажет Андрей Козлов (подробнее в видео).

К завершению мужского пасьюта уже стало жарко всем. Зрителям, которые традиционно активно подтянулись в Раубичи, журналистам, которые вот так, в совершенно конкурентной среде, ждали финиш, и, конечно, самих биатлонистов - те после заключительный стрельбы устроили настоящую битву за пьедестал.

Понятно, что российская звезда - Латыпов - как урвался со старта в единоличные лидеры, так преимущество и сохранил, но интрига за вторую позицию не то чтобы зрела, а расцветала буйными спортивными красками. Приятно, что желтело там особенно, а желтый цвет бипа - это цвет лидера: Антона Смольского.





Трибуны сразу ахнули - поди разгляди, кто первым пересек ленточку - Серохвостов или Смольский? Фотографы, которые работают в Раубичах, тоже ярко зафиксировали этот момент - эффектные снимки тут же разлетелись по миру. Вскоре судьбу решил фотофиниш - в нашу пользу.

Ну а далее - женский пасьют, который посмотреть с трассы - особенно удовольствие. Давайте там компанию самым верным болельщикам и составим, ведь эта гонка принесет нам яркую победу.

Динара до конца отработала всю дистанцию. Как большой биатлонный мастер сражалась на равных со звездами российской сборной и финишировала первой! После гонки - все эмоции, улыбки в адрес тех, кто ее поддерживал.