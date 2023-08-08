3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Золото II Игр стран СНГ в метании диска выиграла белоруска Эльмира Лаврова
На II Играх стран СНГ спортсмены разыграли последний комплект наград на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике,сообщает БЕЛТА.
Заключительным видом Игр, прошедшим на базе РЦОП, стал финал в метании диска у девушек. Два лучших результата в этой дисциплине показали белорусские спортсменки. Золото завоевала Эльмира Лаврова, отправившая снаряд на 41,37 м, серебро у Полины Корчик, которая метнула диск на отметку в 39,36 м. Компанию белорускам на пьедестале составила россиянка Милана Наникова (37,76 м).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все