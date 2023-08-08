Золото II Игр стран СНГ в метании диска выиграла белоруска Эльмира Лаврова

Заключительным видом Игр, прошедшим на базе РЦОП, стал финал в метании диска у девушек. Два лучших результата в этой дисциплине показали белорусские спортсменки. Золото завоевала Эльмира Лаврова, отправившая снаряд на 41,37 м, серебро у Полины Корчик, которая метнула диск на отметку в 39,36 м. Компанию белорускам на пьедестале составила россиянка Милана Наникова (37,76 м).