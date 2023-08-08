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Золото II Игр стран СНГ в метании диска выиграла белоруска Эльмира Лаврова

Золото II Игр стран СНГ в метании диска выиграла белоруска Эльмира Лаврова

На II Играх стран СНГ спортсмены разыграли последний комплект наград на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике,сообщает БЕЛТА.

Заключительным видом Игр, прошедшим на базе РЦОП, стал финал в метании диска у девушек. Два лучших результата в этой дисциплине показали белорусские спортсменки. Золото завоевала Эльмира Лаврова, отправившая снаряд на 41,37 м, серебро у Полины Корчик, которая метнула диск на отметку в 39,36 м. Компанию белорускам на пьедестале составила россиянка Милана Наникова (37,76 м).

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