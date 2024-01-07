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Золотой хет-трик Смольского, классные гонки и неподдельные эмоции. Как прошел третий этап Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
Раубичи в этот уик-энд стали центром ярких гонок Кубка Содружества по биатлону. Погоду не угадаешь, поэтому в Беларуси заранее сохранили снежное покрытие, но в канун старта выпал снег, появился уверенный минус по Цельсию.
И самое главное - на протяжении всех трех дней трибуны в Раубичах были заполнены поклонниками биатлона, которые искренне переживали за спортсменов на дистанции. А комплекс, который в феврале отметит полувековой юбилей, сделал все, чтобы для гостей эти дни запомнились надолго. Особенно для самых маленьких.
Наверняка этап надолго запомнится и белорусскому биатлонисту Антону Смольскому, который сделал золотой хет-трик и захватил лидерство в общем зачете. Как проходил домашний этап Кубка Содружества, рассказал Андрей Козлов.
Дружно и метко
Выступление топ-атлета - это всегда большая история в развитии. Давайте вернемся в 4 января. Это был день официальных тренировок, предварявших старт третьего этапа Кубка Содружества. Напомним слова старшего тренера мужской сборной Романа Синиченко относительно формы Антона (на втором этапе, проходившем в Уфе, Смольский ни разу из трех попыток не поднялся на подиум): "Не надо сомневаться никогда".
Роман Синиченко считает, что Смольский готов выходить на первые позиции, но для этого понадобилось время.
Роман Павлович был уверен в своих словах, и наступил первый соревновательный день - спринтерские гонки.
Смольский отстрелял сверхуверенно. Когда он на рубеже, чувствуешь какое-то спокойствие и осознанность атлета в своих действиях. Понятно, это биатлон, и все может быть. Но тут прямо хладнокровный спортивный расчет.
Далее - бенефис на финише при переполненных трибунах в Раубичах, радующихся успеху Смольского.
Спустя сутки успех повторился в гонке преследования. Смольский как ушел лидером на дистанцию, так если и давал шансы конкурентам, то лишь призрачные. Две гонки - две золотые медали и лидерство в общем зачете Кубка Содружества. Восхищение зрителей - как результат большого труда.
Заключительный день вновь принес золото Антону - настоящий требл, прямо как в Сочи.
Подготовка в Раубичах просто великолепная, несмотря на то что это не чемпионат Европы, не чемпионат мира, не Кубок мира, а Кубок Содружества. Рейтингом, конечно, ниже, но Раубичи всегда делают на самом высоком уровне соревнования, проводя их очень эмоционально. Уровень организации очень высокий, и это напоминает атмосферу того времени, когда здесь проходил чемпионат Европы. Ностальгия какая-то. Именно Раубичи делают очень много, они готовятся максимально, они предусматривают все. Хочется, чтобы больше проводили соревнований в Раубичах, потому что у нас условия очень комфортные: проживание, питание, тренировки, соревнования на самом высоком уровне, и никто ни в чем не нуждается, поэтому я считаю, здесь нужно проводить больше соревнований.
После финиша внимание от журналистов, которое называют ажиотажем. И, конечно, первое объятие с супругой и именинницей этих дней Динарой, которая готовится вернуться в большой спорт.
Динара, несмотря на то что в Раубичах не выступала (пока еще слишком рано), едва ли не хедлайнер в женском биатлоне. Но спортивная семья этим и отличается - в любимом виде спорта с головой. И даже рождение сына стимулирует вернуться в спорт, ведь теперь стремление побеждать есть и еще кое для кого.
Антон профессионал, и он сделал правильные выводы после последних не очень хороших стартов. Я думаю, что мы должны гордиться его такими гонками, и я думаю, что это только начало.
Финишным аккордом стала победа Анны Солы в женском масс-старте. До сегодняшнего дня все складывалось не так, как того хотелось, но в результате наша биатлонистка смогла победить.
Борьба на дистанции, хладнокровная работа на стрельбище, фидбэк и автографы после гонок - это все для зрителей, которые создали блестящий рождественский антураж. Ведь поехать в такой мороз за своими кумирами - это заслуживает внимания.
В феврале комплекс "Раубичи" отметит 50-летний юбилей, а Агентство теленовостей готовит фильм к этому событию, в котором соберет самые уникальные кадры и хронику.
Именно тогда все здесь начиналось, и именно с того момента Раубичи держат высокую планку, которую не каждой арене мира под силу покорить.
Эти соревнования не уступят ни чему. Подобных соревнований, как в России и Беларуси, никогда и нигде не проведут.
Раубичи сегодня готовы к проведению соревнований любого уровня - даже самого высокого. Поэтому мы, конечно же, пользуясь случаем, приглашаем всех к нам в Раубичи.
Эти классные гонки остались в архивах. И очень жаль, что Раубичи лишь три дня принимают соревнования, ведь могут и больше. Но событий нынешней зимой, тем более такой красивой, будет немало - "Минская лыжня", 50 лет Раубичам и других.
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