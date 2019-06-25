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Золотые чемпионы II Европейских игр Эльвира Герман и Максим Недосеков в студии инфоканала "Панорама"

Вчера в эфире инфоканала "Панорама" в качестве гостей побывали и наши золотые чемпионы II Европейских игр Эльвира Герман и Максим Недосеков. Эмоции, впечатления, новый формат соревнований и планы на будущее наших спортсменов. Посмотрим вместе фрагмент разговора.

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