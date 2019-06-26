Три медали и все высшей пробы! Золотым для белорусской сборной выдался пятый день II Европейских игр. Две награды завоеваны в прыжках на батуте. В синхронных соревнованиях у женщин равных не было дуэту хозяек: Марии Махаринской и Анне Гончаровой.

С победой наших девушек поздравил Президент Александр Лукашенко. "Ваше выступление завораживало грацией и слаженностью. Чисто, аккуратно и красиво исполненные элементы - результат напряженной работы под руководством опытных и талантливых тренеров", - говорится в поздравлении.

Для Гончаровой эта медаль стала второй на домашних Играх. В понедельник спортсменка взяла бронзу в индивидуальных соревнованиях. А Мария Махаринская сразу после церемонии награждения стала гостем нашей студии на "Минск-Арене". Она призналась: в успехе выступления есть и заслуга болельщиков.





А олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Владислав Гончаров набрал лучшую сумму в индивидуальных состязаниях у мужчин.

Также золотую награду команде, напомним, принес Василий Кириенко в шоссейной велогонке с раздельным стартом.

С медалью спортсмена поздравил Президент Александр Лукашенко. "Ты проявил прекрасные морально-волевые качества, тактически грамотно провел гонку и обеспечил себе комфортный перевес над соперниками", - отметил Глава государства.