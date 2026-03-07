Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Зрелищные гонки собрали поклонников биатлона и лыжных гонок в Раубичах на "Минской лыжне - 2026"

В Раубичах состоялся большой праздник спорта и весны.

"Минская лыжня - 2026" собрала поклонников биатлона и лыжных гонок. Более 60 команд и 4 самые зрелищные гонки в формате эстафеты.

Соревновались спортсмены-любители высокого статуса. На лыжню вышли министры и их заместители, чтобы своим примером показать, что спорт объединяет. И, конечно, ярко и красиво поздравить женщин с наступающим праздником.

В Раубичах 7 марта работала большая съемочная группа Белтелерадиокомпании. Все эмоции масштабного праздника спорта и весны - в нашем материале.

Открывала турнир биатлонная эстафета среди команд высших органов власти. Здесь находятся те руководители, которые принимают важнейшие решения касательно развития нашей страны: от команды Мингорисполкома и дружины Управления делами Президента Беларуси до сборных облисполкомов. Но на "Минской лыжне" регалии и титулы отходят в сторону - праздник спорта на первом месте, эмоции соперничества добавляют зрелищности, а работа на огневых рубежах - непредсказуемости. В общем - все то, за что мы любим биатлон!

Команда Мингорисполкома на первом месте во второй гонке дня

Команда Витебской области лидировала, но в итоге не выдержала натиск столицы: команда Мингорисполкома побеждает, серебро - у дружины Управделами Президента, северяне - третьи.

биатлонист

Но победные эмоции в этот день уходят в сторону: ведь "Минская лыжня" проходит в канун 8 Марта!

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

"Гордость и восхищение! Наши девчонки самые лучшие! Мы вас поздравляем. Пусть это солнце всегда светит над вами так же ярко, как сегодня. Чтобы всегда было такое красивое и чистое небо, и всегда ощущался этот хороший вкус победы".

Команда Республики Мордовии выступила в "Раубичах"

Кстати, в этой же гонке свою команду выставляют и наши гости - друзья из Мордовии. Как следствие, "Минская лыжня - 2026" получает статус международной!

Артем Здунов, глава Республики Мордовия (Россия)

Артем Здунов, глава Республики Мордовия (Россия):

"Первое впечатление - очень высокий уровень подготовки. Все подтянутые, спортивные. У нас тоже идет курс на здоровое долголетие. В Республике Беларусь очень мощно к этому относятся. Приятно, что органы государственной власти участвуют. Наша команда тоже представительная: председатель правительства и члены администрации. С таким хорошим настроением хочу сказать только спасибо за приглашение".

Снежная эстафета - изюминка соревнований!

Вторыми на старт вышли наши дорогие девушки. "Снежная эстафета" говорит сама за себя: женские команды выступили в лыжных гонках. Представительство здесь не менее яркое - от команды Администрации Президента до сборной Федерации профсоюзов Беларуси. Следить за таким стартом приятно втройне: красота спасет мир - в очередной раз убедились мы - и сказали спасибо девушкам за эмоции.

трасс биатлона

Золото у команды Федерации профсоюзов Беларуси

"Это командный дух, идеально подготовленная трасса, заряженные болельщики, отличная погода и хорошее настроение", - поделилась впечатлениями победительница "Снежной эстафеты - 2026"Анна Жолудь.

Мария Козловская, Анна Жолудь, Виктория Ходасевич - победительницы "Снежной эстафеты - 2026"

Анна Гамезо, член команды Администрации Президента Беларуси "Минская лыжня - 2026":

"Очень сегодня здорово. Замечательно. Мы рады такому большому количеству болельщиков. Спасибо им большое".

Команда Госпогранкомитета на первом месте в третьей гонке дня

Дальше - больше. В третьей гонке соревновательного дня - представители центральных аппаратов силовых министерств и ведомств, а также их подчиненные организации сражаются за победу в своем зачете. Регламент стандартный: 4 этапа по 2 парня и 2 девушки выходят на старт, у каждого по два огневых рубежа. Здесь чемпионами становится дружина Государственного пограничного комитета Беларуси, команда МВД - вторая, с бронзой - Министерство обороны!

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

"Прекрасная организация. Я очень горжусь не только пограничниками, но и в целом Республикой Беларусь. Благодаря Президенту такие мероприятия проводятся в нашей стране. От всего коллектива пограничников Республики Беларусь я поздравляю всех наших женщин. Белорусские женщины самые красивые и умные. Всех благ, красоты, здоровья, успехов!"

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Все, что мы делаем, мы делаем ради наших женщин. Не зря белорусский Президент сказал, что мужики в какой-то степени подкаблучники. В какой-то степени действительно так. Всем желаю здоровья, счастья, хорошего настроения сегодня, хорошего праздника".

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Поздравляю всех наших женщин Республики Беларусь с праздником 8 Марта. Желаю побольше цветов, любви, яркого настроения, мирного неба над головой. Всех вас с праздником, дорогие женщины Республики Беларусь!"

Изображение

Команда Министерства спорта побеждает в четвертой гонке дня

Финальным же аккордом "Минской лыжни" стала биатлонная эстафета среди команд республиканских органов государственного управления - здесь два зачета велось в зависимости от численности аппарата. Кстати, эта гонка стала самой массовой. 22 коллектива вышли на старт. Равных в итоге не было квартетам Министерства по налогам и сборам и дружине Министерства спорта.

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси:

"Погода сегодня подарила нам прощание с зимой. В этом году зима была классная. Столько снега, эмоций, праздников спортивных, мероприятий! И вот такой апогей, финиш такой. Участвовали все министерства, ведомства, силовые структуры - азарт, борьба интересная. Команды областей, регионов сюда приехали. Это настоящий праздник для всех любителей здорового образа жизни, для любителей спорта. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех девочек, девушек, женщин, мам с наступающим праздником 8 Марта. Все победы и все результаты - это для вас!"

А гости спорткомплекса "Раубичи", кроме спортивной части, получили заряд позитива не только от гонок, но и от большой зоны активностей.

Вот так ярко завершилась зима 2026-го - впереди весна, а значит - океан теплых эмоций. С наступающим праздником, дорогие женщины!

