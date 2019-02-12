ZubrCup планирует выявлять талантливых спортсменов еще в школе

Ребята из ZubrCup играют в дивизионе А, фарм-клубах. Детская гандбольная лига - это хороший резерв для сборных и клубов страны. Сейчас в разгаре третий сезон, количество игроков - свыше тысячи. И эта цифра, как и интерес к гандболу, растет.