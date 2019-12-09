"Зубры" терпят шестое поражение подряд

"Динамо" Минск на своем льду уступило ЦСКА 2:5 в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, потерпев тем самым шестое поражение подряд. В турнирной таблице Западной конференции "зубры" с 27-ю баллами занимают последнюю 12-ю строчку. Следующий поединок команда сыграет только 17 декабря, дома против "Локомотива".