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Хоккеисты минского "Динамо" впервые в сезоне забросили шайбу в меньшинстве
Тренер "зубров" не просто так отмечает Седрика Пакетта. Канадский легионер "Динамо" помог клубу впервые в сезоне забросить в меньшинстве. Это произошло накануне в матче против "Ак Барса". Усилиями Пакетта "минчане" во втором периоде смогли сравнять счет.
Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК "Динамо-Минск":
Мы знали,как грамотно играть в обороне и не давать сопернику моменты. В целом играли хорошо. Понятно, что где-то не получалось, где-то были сложности или играли сонно, но парни показали характер, так что я рад за команду.Основное время закончилось ничейным счетом, 2:2. В овертайме шайбу также забросил Седрик. 3:2 - победа "Динамо". Также в составе "минчан" гол себе в актив записал Брэндон Козун.
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