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Зверев и Монфис вышли в 3-й круг Australian Open
Зверев и Монфис завершили третий игровой день на Australian Open победами и обеспечили себе места в 3-м круге первого в сезоне Шлема. Александр Зверев, который представляет Германию, был сильнее австралийца Джона Миллмана 6:4, 6:4, 6:0. А вот француз Гаэль Монфис за полтора часа разбил казаха Александра Бублика 6:1, 6:0, 6:4. Утром Виктория Азаренко также преодолела барьер второго раунда - она победила швейцарскую спортсменку Белен Тайхман 6:1, 6:2. Следующая соперница - украинка Элина Свитолина.
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