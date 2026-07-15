Звезда "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов прибыл в Минск

15 июля в Минск с визитом прибыл защитник сборной Узбекистана по футболу и команды Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов.

Цель - сказать спасибо стране за профессиональное становление. Футболист приехал в Беларусь в 17-летнем возрасте, тренировался под руководством Анатолия Юревича, играл за "Энергетик-БГУ" и выступал в Высшей лиге чемпионата Беларуси.

Летом 2023 года Хусанов перешел во французский "Ланс", а в январе 2025 года стал игроком "Манчестер Сити".

Абдукодир Хусанов, защитник сборной Узбекистана по футболу:

"Я все помню очень хорошо. Благодарю Анатолия Ивановича за то, что я приехал сюда, потом уехал в "Ланс". Благодарю, он очень помог".

Недавно Абдукодир Хусанов выступал на чемпионате мира по футболу в составе сборной Узбекистана, которая впервые пробилась в финальную стадию мундиаля.