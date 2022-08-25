Звездный теннисист Новак Джокович не сыграет на US Open из-за новых правил въезда в США

Экс-первая ракетка планеты серб Новак Джокович пропускает ближайший US Open. Власти США обновили правила въезда иностранцев. В новом предписании говорится, что неграждане США перед посадкой на рейс должны предъявить доказательство прохождения полной вакцинации. Джокович же неоднократно заявлял, что прививаться не собирается. Сам турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября.