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Звездный теннисист Новак Джокович не сыграет на US Open из-за новых правил въезда в США
Экс-первая ракетка планеты серб Новак Джокович пропускает ближайший US Open. Власти США обновили правила въезда иностранцев. В новом предписании говорится, что неграждане США перед посадкой на рейс должны предъявить доказательство прохождения полной вакцинации. Джокович же неоднократно заявлял, что прививаться не собирается. Сам турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября.
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