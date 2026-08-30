Звезды хоккея и оршанский "Локомотив" сыграли в благотворительном матче

Арена в Орше накануне превратилась в эпицентр ярких эмоций. На лед в благотворительном матче вышли местный "Локомотив" и "Хорс-Медиа". Эта команда объединила блогеров и звезд хоккея.

"Железнодорожники" оказались сильнее - 14:10. Но главное, что все собранные средства будут направлены на адресную помощь детям с особенностями развития. Еще часть средств пойдет на поддержку местной СДЮШОР. Поединок собрал более 2 тыс. зрителей.

"Такие игры, мероприятия всегда привлекают. Я надеюсь, что после этого матча дети и взрослые потянутся играть в хоккей", - отметил экс-нападающий сборной Беларуси по хоккею Артем Демков.

В перерывах зрителей ждали конкурсы и благотворительный аукцион, на котором разыграли джерси с автографами участников матча. До начала поединка также была подготовлена развлекательная программа.