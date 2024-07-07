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Звезды белорусского футбола рассчитывают на ответный матч с командой России
Футболисты команды легенд Беларуси Станислав Драгун и Дмитрий Молош подвели итоги товарищеского матча против сборной России в рамках проекта "Лига легенд", сообщает БЕЛТА.
Поединок звезд белорусского и российского футбола состоялся в воскресенье на столичном стадионе "Динамо". Основное время матча закончилось вничью 1:1, на гол Драгуна ответил полузащитник гостей Андрей Каряка. Исход встречи решился в серии пенальти, где точнее со счетом 5:4 оказались россияне.
"Матч получился действительно легендарным, было очень приятно сыграть как с нашими звездами футбола, так и с российскими. Жаль, конечно, что не победили, пусть матч и товарищеский. Пенальти - это лотерея, ничего страшного. Надеюсь, такие матчи будут проводиться и дальше, и в следующий раз мы обязательно возьмем реванш", - уверен Станислав Драгун.
"Встретил многих друзей и знакомых, атмосфера в раздевалке отличная, наставники - мэтры тренерского цеха. Поддержка трибун была великолепна, как и погода, - отметил Дмитрий Молош. - Также был рад видеть соперников, хочется, чтобы подобные встречи проводились почаще. Немного расстроены из-за поражения, соревновательный дух никуда не делся, мы профессионалы и хотели выиграть".
Матч легенд Беларуси и России был приурочен к 80-летию освобождения Беларуси, в день игры футболисты и тренеры обеих команд возложили цветы в мемориальном комплексе "Хатынь".
Фото: БЕЛТА
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