Звезды легкой атлетики съезжаются в Минск

Сегодня в Минск продолжат прибывать спортсмены, которые примут участие в матчевой встрече по легкой атлетике между командами Европы и США. До ее начала остается только два дня, поэтому спешите купить билеты. Напомним, накануне в Беларуси приземлилась внушительная группа атлетов, которые усилят американскую сборную. В числе прочих в Беларусь уже прибыл прыгун в высоту Джонатан Уэллс и другие.



Напомним, до матчевой встречи по легкой атлетике США - Европа остается два дня. Захватывающие соревнования пройдут на стадионе "Динамо" 9 и 10 сентября.