В Минске стартовал этап Кубка мира по конькобежному спорту

Одно из центральных событий старта зимнего спортивного сезона сегодня началось на "Минск-Арене". Звезды самой высокой величины принимают участие в первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. В женских соревнованиях болельщикам стоит обратить внимание на легендарную чешку Мартину Сабликову, трехкратную олимпийскую чемпионку и, внимание, 20-кратную чемпионку мира. Мартина в Минске будет подтверждать свое превосходство на длинных дистанциях. А вот у мужчин в реестре опытнейший 4-кратный олимпийский чемпион Свен Крамер, который будет сражаться за награды самой высокой пробы. Но наше внимание будет приковано к лидерам белорусской сборной. Для Марины Зуевой конькобежный овал "Минск-Арены" уже становился счастливым - именно она год назад завоевала впервые в карьере серебро этапа Кубка мира на 3000-х тысячах метров. Виталий Михайлов в прошлом году нас также приятно удивлял, победив в масс-старте на этапе в Японии.



Что касается центральной площадки первого в сезоне этапа Кубка мира по конькобежному спорту, то по характеристикам наш овал многие гости называют уникальным. Первая крытая ледовая площадка в Беларуси с общей площадью льда 10 тыс. квадратных метров. Здесь установлено уникальное оборудование, позволяющее регулировать температуру льда на разных участках для каждого вида спорта, будь то фигурное катание, керлинг, хоккей, или конькобежный спорт. Всех болельщиков ждет уникальный спортивный уик-энд. А вот что окружало первый день этапа Кубка мира по конькобежному спорту, узнаем из репортажа Андрея Козлова.



Национальный аэропорт Минск встречал гостей из мира спорта ну совершенно любой величины. Голландская молния, либо Летучий голландец Свен Крамер, который фантастические 29 раз становился чемпионом мира, и 4 раза поднимался на пьедестал Олимпиады, уже хорошо знаком с Беларусью. И уже в первый день стартового в сезоне этапа Кубка мира на конькобежном овале - серьезная борьба. Причем спортсмены берут с места в карьер, соревнуясь в непредсказуемых и динамичных спринтах. Каждый шаг коньком здесь может играть ключевую роль. И вот именно такой вираж является самым опасным в конькобежном виде спорта. Если к нему невнимательно подойти тактически, то могут быть серьезные проблемы.







А вот белорусские парни не смогли добраться до пьедестала. Но посыпать голову пеплом нам здесь не стоит. Причина в 10-ом месте есть веская. Но подвести своих болельщиков белорусы не могли, прежде всего. Голландская сборная - это огромный пласт, скажем так, культуры в конькобежном спорте. Наравне со страстью к велосипедам, именно "оранжевые" - мастера скоростного бега по льду. При этом наши гости по традиции берут своим обаянием, и уже полюбили Минск, ведь кроме всего прочего проводят на уже хорошо знакомой для себя арене - подготовительные сборы.







Отметим и результат нашей главной надежды Марины Зуевой, которая стала шестой. Такое же место у нашей команды в женском спринте. Однако подобные соревнования не важны, прежде всего, результатом, ведь конькобежный спорт - очень популярен в мире и один из самых интересных в программе зимних Олимпийских игр. И самое главное - позади лишь первый день белорусского этапа Кубка мира. Не пропустите.



