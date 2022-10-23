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Звезды танца сразились на Кубке Кремля в Москве
Полторы тысячи зрителей и более ста участников. В Москве состоялся Кубок Кремля по спортивным бальным танцам. Среди участников любители и профессионалы из России, Беларуси и других стран СНГ. А вот пары из Европы и США из-за санкций сразиться на Кубке Кремля не смогли. Самба, румба, ча-ча-ча, вальс, фокстрот и пасадобль - 6 часов лучшие дуэты в латиноамериканской и европейской программках показывали страсть, грацию и совершенство движений на одном из лучших паркетов России.
Кубок Кремля - один из самых престижных конкурсов по спортивным танцам. На паркет попадают только по специальному приглашению и только сильнейшие пары Европы и мира. В этом году боролись за 5 кубков в латиноамериканской и европейской программах. Следующий праздник танца состоится уже в Санкт-Петербурге в середине ноября.
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