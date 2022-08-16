Звезды топ-уровня в большом легкоатлетическом празднике - открытый чемпионат Беларуси стартует на стадионе "Динамо"

Большой легкоатлетический праздник пройдет в столице уже сегодня. Открытый чемпионат страны на стадионе "Динамо" станет последним этапом Белорусской легкоатлетической лиги.

Повышенное внимание на этот раз не только спортсменам, но и гостям форума: зрителям и тем, кто является поклонником здорового образа жизни. Вас ждут фуд-корты, забег маскотов, смешанная эстафета с участием именитых атлетов и забег на 10 000 м для всех желающих под светопредставление на главной арене страны.

Кстати, на дорожке мы увидим Юлию Нестеренко, Любовь Черкашину и многих других известных личностей.Помимо белорусовв чемпионате страны выступят представители нескольких стран, в том числе и топ-уровн

Напомним, во время Кубка Беларуси в Бресте проходил чемпионат мира. Так вот 9 белорусов у себя дома показали результаты на уровне топ-8 планетарного форума. Посмотрим, чем закончится заочная борьба в этот раз, ведь параллельно с минскими стартами проводится и чемпионат Европы в Берлине.