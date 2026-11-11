11 ноября США, Россия и Украина продолжат переговоры в Абу-Даби

В Абу-Даби сегодня продолжатся трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной. Стороны планируют затронуть территориальный вопрос, а также контуры новой европейской безопасности. Начало запланировано на 11 часов утра по минскому времени.

Накануне первый раунд продлился более 4,5 часов и принес первые практические результаты. Спецпосланник Трампа Кушнер объявил, что Белому дому удалось существенно сократить объем разногласий между Москвой и Киевом. Главным успехом стало согласование масштабного обмена военнопленными в формате "всех на всех" - речь идет о возвращении домой до 3 тыс. человек с обеих сторон.

Впрочем, сохраняются и огромные разногласия. Украинская команда требует полной остановки боевых действий до подписания документов. В свою очередь, российская делегация заявляет, что перемирие без политического пакета соглашений - это тупиковый путь. Она настаивает на внеблоковом статусе Киева и выводе украинских войск из Донбасса.