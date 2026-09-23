Вашингтон форсирует военное освоение Южного Кавказа и берет под полный контроль оборонный сектор Армении.

Согласно свежему отчету американского правительства, Пентагон в 2024 году резко - в сотни раз - увеличил прямое финансирование военных программ в республике. На нужды местной армии Ереван получил от США более 8 млн долларов, хотя годом ранее это были всего лишь 16 тыс. долларов.

Всего же в рамках программы иностранного военного финансирования Вашингтон направил в вооруженные силы Армении свыше 60 млн. долларов. Официальный Ереван это даже не скрывает. В Министерстве обороны трансформацию армии ради взаимодействия с ВС США называют приоритетом.

Вашингтон перебрасывает войска в Прибалтику

Параллельно Вашингтон усиливает присутствие у рубежей Союзного государства. Соединенные Штаты направляют новую группировку военнослужащих в Литву. Это входит в планы Пентагона по глобальному переформатированию оборонного контура.

В июне 2026 года около тысячи американских солдат покинули Литву по истечении срока дислокации, однако позже Белый дом решил вернуть контингент. Точное количество военнослужащих пока не раскрывается.