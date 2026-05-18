Свыше 2 млн пассажиров: Белорусская железная дорога подвела итоги майских праздников

За праздничный период с 17 апреля до 12 мая 2026 года Белорусская железная дорога перевезла во всех видах сообщений более 2 млн пассажиров, из них около 150 тыс. воспользовались международными линиями.

Визитная карточка белорусской столицы - железнодорожная станция Минск-Пассажирский. Вокзал объединяет все ж/д узлы страны, а также некоторых российских городов. Отсюда берут свое начало и наиболее популярные маршруты праздничных дней - в областные центры Беларуси. В этот праздничный период было запущено более 100 дополнительных поездов.

Константин Бояр, первый замначальника пассажирской службы Белорусской железной дороги: "Железная дорога - это стабильность, устойчивость, всепогодность и, конечно же, удобство перемещения. Кто-то выбирает ночное перемещение, чтобы прибыть пораньше к родным и близким, кто-то предпочитает дневное перемещение. В Российской Федерации основными направлениями являются Санкт-Петербург, Москва и побережье Кавказа, куда люди едут оздоравливаться".