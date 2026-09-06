10 операторов, 2,7 тыс. станций и 65 тыс. машин: как развивается инфраструктура для электромобилей

Мировые продажи электромобилей бьют рекорды. Тех, кто выбирает себе машину на батарее, сегодня уже 20 млн. И эти авто заняли около четверти рынка. Он растет быстрее прогнозов: за 6 лет прибавил в 10 раз.

А как дела обстоят в Беларуси? Еще совсем недавно на машинах с зелеными номерами были единицы. В 2013 году открылась первая зарядка для электрокаров. Но тогда менять свои бензиновые или дизельные авто были готовы не многие. Сейчас же ситуация меняется семимильными шагами. И самих электричек на любой вкус, кошелек и цвет.

Play Специальный репортаж | Электробум в Беларуси. Почему страна пересаживается на "батарейку"? В мире электромобили уже заняли четверть рынка, а в Беларуси за год парк вырос с 50 до 65 тысяч. Министр энергетики сел за руль своей электрички и проехал автопробег Минск - Островец, чтобы показать: батарея тянет не только по городу. БелАЭС даёт ток, сеть зарядок растёт до 2700 станций, к 2030 году власти хотят 300 тысяч электрокаров и 15 тысяч электроколонок. Хватит ли инфраструктуры, чтобы спокойно доехать из столицы в любой областной центр?

Сергей Худоешко, председатель Белорусской ассоциации развития электротранспорта:

"Электричка, во-первых, благодаря поддержке государства стала доступнее. Второй момент, она очень безопасна и очень технологична. Технологии, которые в ней заложены, привлекают наш народ. Последняя зима показала, что электрички не просто хорошо, а отлично себя ведут. Емкость падает, но зато она всегда заводится, всегда едет и не создает проблем. И очень экономична в плане обслуживания и в плане эксплуатации".

На наших дорогах уже более 65 тыс. электромобилей. Но то ли еще будет, ведь в начале года было 50 тыс. Они с каждым днем все заметнее в потоке.

Некоторые владельцы электрокаров решили поучаствовать в автопробеге "БелАЭС - чистая энергия мирного атома" при поддержке Минэнерго и госкорпорации "Росатом". Маршрут был построен от столицы до Островца - города, вблизи которого построили БелАЭС. Это дало толчок развитию населенного пункта и всему электродвижению в стране.

"Сегодня в основном электромобиль воспринимается как транспорт городского типа. Люди рассчитывают на то, что будут перемещаться на нем внутри населенных пунктов. Мы же с помощью этого электропробега хотим показать, что идет работа над инфраструктурой в нашей стране, чтобы электромобиль был не только транспортом внутри города, но и между городами", - обозначил министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

За 2025 год количество электрокаров в Беларуси удвоилось: с 25 тыс. до 50 тыс. В этом году ждем темпы не ниже. В декабре можем насчитать и на все 80 тыс., а то и 90 тыс.

Спрос и огромный интерес к новому техническому решению гласит, к 2030 году в больших и малых городах Беларуси будет не менее 300 тыс. электрокаров. Цифра внушительная.

Денис Мороз:

"Почему именно 300 тыс. автомобилей? Потому что общий автопарк в нашей стране составляет где-то около 3 млн единиц. И мы считаем, что достигнув величины в 10 % от общего количества, мы можем говорить об оценке суммарного эффекта для экономики от пересаживания наших жителей на электрические автомобили".

"Сегодня потребитель выбирает электромобиль не столько и не только из-за дешевизны зарядки и дешевизны самой стоимости этого автомобиля, сколько из-за удобства эксплуатации, - добавил он. - Все-таки электрический автомобиль конструктивно устроен проще, в нем меньше деталей, которые ломаются, и он дольше ходит".

Но здесь самый главный вопрос, успевает ли зарядная инфраструктура за такой прибавкой электрокаров на дороге. Ведь в пути застрять не хочется никому. Да и автомобиль не только для поездок в столице. Хочется спокойно колесить по всей стране.

Сергей Худоешко:

"38 % граждан заряжают свои автомобили в частном секторе, у себя в домах. Соответственно, около 30-40 тыс. обслуживаются в общественной сети. Есть 2,6 тыс. зарядных станций, это около 20 автомобилей на одну зарядку. Это очень хороший показатель. На постсоветском пространстве мы самые лучшие в этом. И темпы, которые сейчас показывают нацоператоры, достойные".

Поэтому обязательно нужно продумывать свой маршрут и изучить, где на пути есть зарядные станции. Да, в часы пик на некоторых точках возникают перегрузки, признается министр. И сейчас разрабатываются программы, которые должны снять многие нюансы по зарядке. "Одним из таких примеров является трасса Москва - Брест (М1). Она нуждается в развитии электрозарядной инфраструктуры. И мы сегодня, например, совместно с госкорпорацией "Росатом" обсуждаем, как создать там отдельную инфраструктуру, заточенную под электромобиль", - подчеркнул Денис Мороз.

Четкого норматива нет, но зарядные станции должны быть друг от друга не дальше, чем 50 или 70 км. Но нигде не прописано, сколько коннекторов должно быть на этой зарядке. Ведь на одной трассе могут рядом ехать и несколько электрокаров, которым важно подпитаться. В итоге возникает очередь, а это уже мешает комфортному передвижению. Про это лучше всех знают в Островце, у которого есть все шансы стать городом зеленых номеров.

quote У нас развивается сеть зарядных станций для популяризации электротранспорта. На сегодняшний день есть 19 станций. Естественно, количество будет увеличиваться. Руслан Жуковский, председатель Островецкого райисполкома

Для тех, кто на колесах, важно, чтобы все зарядки работали и сам процесс не занимал много времени. Операторы заверяют, у них на ликвидацию поломки есть не более суток.

В Беларуси определены два национальных оператора, которые строят зарядные станции: это "Маланка" и "Белтелеком". Первые делают ставку на быструю подпитку, вторые на медленные колонки.

"На начало этого года по стране насчитывалось 2,2 тыс. зарядных станций. За 8 месяцев этого года мы добавили еще 500, и на настоящий момент это 2,7 тыс. Я думаю, что к концу года мы должны иметь цифру больше 3 тыс. зарядных станций. А вообще для себя мы ставим цель к концу 2030 года иметь 15 тыс. зарядных станций для того, чтобы удовлетворять потребности населения, - рассказал Денис Мороз. - Сегодня зарядная инфраструктура - это абсолютно конкурентная среда. В общей сложности больше 10 операторов в той или иной мере развивают свои зарядные сети. Есть зарядные сети, которые насчитывают в себе больше 300 зарядных станций".

При покупке электрокара в комплекте обычно идет портативное зарядное устройство. Это кабель с блоком, который можно подключить в обычную бытовую розетку в своем частном доме. Но саму розетку нужно устанавливать отдельно. И здесь вопрос, почему бы не сделать услугу под ключ и тем самым дать водителю гарантию.

Денис Мороз:

"Мы понимаем, для того, чтобы здесь было регулирование, требуется участие в том числе государства и государственных организаций. Поэтому в этом году в периметре Министерства энергетики мы проводим отдельный эксперимент. В каждой области мы выбрали по одному району в качестве экспериментальной площадки, где мы сформировали бригады, которые будут реагировать на такие запросы. Единственное, что в настоящий момент мы не занимаемся реализацией самих зарядных станций. Но этот вопрос мы тоже обсуждаем и будем искать точки расширения взаимодействия с нашим потребителем".

Но каждую станцию не так легко просто взять и построить. Это означает, что в эту точку нужно подвести новые сети или обновить старые. Сегодня уже более 175 тыс. семей обогревают свои коттеджи и воду с помощью киловатт. И желающих куда больше.

"Мы видим, что наша электроэнергия с атомной станции востребована. И атомная станция дала толчок развитию всем направлениям экономики страны. Это и промышленность, и образование, и наука, - подчеркнул заместитель гендиректора Белорусской атомной электростанции Александр Ерин. - Если мы возьмем 10 лампочек, то 4 лампочки горят за счет работы атомной электростанции".

А еще работа БелАЭС - это гарантия подзарядки наших электромобилей. За год они потребляют около 240 млн кВт·ч. А в целом, если брать и дома, и заводы, за 5 лет прирост составил более 6 млрд кВт·ч. Стимулируют, конечно, и меры, которые громко заявляют о выгодности перехода на электричество, учитывая комфортные тарифы для кошелька каждого белоруса и предприятия в целом. Но надежный источник энергии, как БелАЭС и большое количество потребителей, это только часть большого энергетического кольца. Ему нужны надежные сети.

Все электрические сети страны сегодня - это 280 тыс. км. А значит, более семи оборотов вокруг Земли по экватору и более половины пути до Луны. Масштабы внушительны. Но здесь есть одно "но". Строили их давно, когда не было ни БелАЭС, ни желающих обогревать свои дома и подзаряжать свои авто от электричества. И чтобы расширить границы их возможностей, сети активно обновляются.

За предыдущую пятилетку перешли в класс современных 12,5 тыс. км, за нынешнюю будет не менее 18 тыс. км. Так что зеленым номерам, домам и предприятиям включается зеленый свет по всем маршрутам.