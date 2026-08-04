140 тыс. долларов за безусловную любовь: как роботы U1 вызывают эмоциональную привязанность

30 июня китайская компания UBtech представила новую линейку человекоподобных роботов U1 для домашнего использования. У такого экземпляра мягкая и теплая кожа, правдоподобная мимика и способность вести полноценные беседы благодаря искусственному интеллекту. Подробнее о новом изобретении рассказали проекте "Тренды".

Производители уверены, что уже в ближайшие годы свой робот-компаньон будет в каждом доме. Во время презентации в Шэньчжэне потенциальным покупателям показали танец пары. Многие из зрителей так и не поняли, кто был роботом, а кто человеком.

Предлагаемые модели пока стоят, как люксовый автомобиль, но при этом имеют весьма ограниченный функционал. U1 не предназначен для решения бытовых вопросов: мыть посуду, пылесосить и готовить для вас он не будет, зато наполнит своим присутствием звенящую от тишины комнату, составит компанию и поддержит после тяжелого рабочего дня.

Идеальная пара обойдется пользователю в 140 тыс. долларов. Прикроватную версию - торс без рук и ног - можно взять за 16,5 тыс. долларов.

О востребованности на рынке одиночества говорят цифры предварительных заказов. По данным компании, уже в первый день презентации они получили свыше 13 тыс. заявок, а общий чек продаж превысил 300 млн долларов.

Компании, безусловно, есть куда расти и развиваться, только в Китае насчитывается 240 млн одиноких взрослых.

Майкл Тэм, директор по брендингу компании UBtech Robotics:

"Ни один родственник или партнер не может сопровождать нас на протяжении всей жизни. Только наши ультрабионические роботы могут поддерживать такую тесную связь, оставаясь рядом с нами от рождения до смерти и даря нам безусловную любовь и доверие".

Роботы обладают собственной языковой моделью, которая призвана формировать чувство близости и эмоциональной привязанности у своего хозяина. Ваш синтетический собеседник ежесекундно будет анализировать мимику и тембр речи, подстраивая под них свои ответы. Он никогда не забудет важные даты и всегда будет помнить ваши предпочтения в музыке, фильмах и еде.

U1 - это полноценный собеседник способный формировать эмоциональную близость. При этом UBtech пока не раскрывает наличие у роботов интимной анатомии. Но и без этого миллионы людей уже готовы платить за любовь и заботу.

Мэтт Макмаллен, создатель роботов для взрослых:

"Я верю, что чем более продвинутым будет искусственный интеллект, тем привлекательнее это будет для женщин, потому что он сможет вести по-настоящему естественную беседу, запоминать информацию и напоминать о ней. И это дает нам ощущение, что мы кому-то не безразличны".

Но стоит понимать, что в таких инвестициях есть серьезные риски. Пользователь покупает только силиконовую оболочку и шарниры. Сознание домашнего компаньона находится на удаленном сервере. Фактически вашего синтетического друга при необходимости можно дистанционно отключить. Любое обновление прошивки может обнулить характер и поведение, которые выстраивались годами.

Компания также получает возможность воздействовать через роботов на их пользователей. Силиконовый приятель, к которому у пользователя возникают романтические чувства, и эмоциональная привязанность с удовольствием будет рекомендовать нужные для дома товары "правильных" брендов.

Это уже не будущее, а настоящее социальной коммуникации. Один из участников презентации U1 даже отметил, что увидел у женской модели робота тот самый взгляд, который искал всю свою жизнь.