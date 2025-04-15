30 лет исполняется международному телефонному коду 375

Международному телефонному коду 375 исполняется 30 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство связи и информатизации.

16 апреля 1995 года Беларусь впервые использовала свой международный телефонный код, что стало важным шагом в интеграции страны в мировую нумерацию.

Первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач отметил, что в 1960 году одно из агентств ООН, которое в дальнейшем стало Международным союзом электросвязи, предложило ввести уникальные коды для каждой страны, чтобы упорядочить быстро развивающуюся телефонию. "Так, для Центральной Северной Америки был выделен код 1, для Европы - 3 и 4, а СССР получил код 7, который сейчас принадлежит Российской Федерации. При обретении независимости мы присоединились к европейским кодам и получили 375", - пояснил он.