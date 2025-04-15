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30 лет исполняется международному телефонному коду 375

30 лет исполняется международному телефонному коду 375

Международному телефонному коду 375 исполняется 30 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство связи и информатизации.

16 апреля 1995 года Беларусь впервые использовала свой международный телефонный код, что стало важным шагом в интеграции страны в мировую нумерацию.

Первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач отметил, что в 1960 году одно из агентств ООН, которое в дальнейшем стало Международным союзом электросвязи, предложило ввести уникальные коды для каждой страны, чтобы упорядочить быстро развивающуюся телефонию. "Так, для Центральной Северной Америки был выделен код 1, для Европы - 3 и 4, а СССР получил код 7, который сейчас принадлежит Российской Федерации. При обретении независимости мы присоединились к европейским кодам и получили 375", - пояснил он.

Интересный факт: существует легенда, что изначально было выделено 9 кодов (от 1 до 9), а 0 оставили для будущей межпланетной связи. Так что если вам позвонят с кодом 0, возможно, это звонок с Марса или Луны.

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