5G появился в Гродно - сеть Life продолжает расширяться

Мобильная связь пятого поколения пришла в Гродно: абоненты цифрового оператора Life получили доступ к 5G в первых городских локациях. С запуском сети в Гродно 5G от Life теперь во всех областных центрах Беларуси, а география технологии продолжает расширяться.

Увидеть значок новой сети на экранах своих устройств абоненты уже могут в следующих локациях:

вблизи Гродненского государственного аграрного университета и Гродненского государственного электротехнического колледжа;

в районе ул. Пролетарской;

около бульвара Ленинского комсомола, рядом с главным корпусом Гродненского государственного медицинского университета.

Сеть пятого поколения в Гродно продолжит поэтапно расширяться, открывая доступ к высокоскоростному интернету в новых локациях. 5G позволяет мгновенно скачивать "тяжелый" контент, смотреть видео в максимальной четкости, стримить и играть в онлайн-игры без задержек.

Как показывают тесты, максимальные значения скорости стремятся к отметке 1000 Мбит/с, моментами превышая ее. Доступ к мобильной связи пятого поколения абонентам Life предоставляется без дополнительной платы.

Запуск 5G в Гродно стал одним из этапов расширения емкости и покрытия сети цифрового оператора в сентябре. Сейчас развитие сети 5G продолжается во всех областных центрах.

В сентябре Life также расширил покрытие 4G в трех частотных диапазонах более чем в 30 населенных пунктах. В их числе - агрогородок Шашки, городской поселок Глуск, деревни Пушки, Трухоновичи, Светлый путь и Колодежи, а также районные центры Костюковичи, Несвиж и Любань.

Всего в начале осени были включены и модернизированы 49 базовых станций по всей стране, что позволило заметно улучшить качество связи для абонентов.

Life совместно с инфраструктурным оператором beCloud продолжает активно развивать сеть, предоставляя доступ к 5G. Life первым в Беларуси запустил мобильную связь пятого поколения для абонентов и сегодня по всей стране действуют более 1,1 тыс. базовых станций.

5G работает на определенных моделях Android‑смартфонов. Чтобы проверить совместимость устройства, можно воспользоваться специальным модулем. Если смартфон поддерживает технологию, включите ее: Настройки → Мобильная сеть/Подключения → Тип сети/Предпочтительный режим → выберите вариант с поддержкой 5G/4G/3G/2G.

Фото: Life