Беларусь и Россия будут совместно производить элементы для электромобилей и зарядных станций

Совместное производство элементов для электромобилей и зарядных станций - одно из будущих направлений сотрудничества Беларуси и России в области электромобильности.

Работа идет ежедневная и довольно тесная, многое остается за дверями переговорных, однако актуальность этого вопроса заставляет стороны действовать оперативно. И это лишь один из акцентов XXX Белорусского энергетического форума, который проходит в Минске.

Юбилейный Белорусский энергетический форум в 2026 году вышел за рамки традиционной энергетики: центральными темами 2-го дня работы на площадке "БелЭкспо" стали электротранспорт, накопители энергии и промышленная кооперация Беларуси и России. Именно здесь наглядно видно, как атомная генерация становится фундаментом для новых совместных технологичных проектов.

Министр энергетики Беларуси подчеркивает во время конференции: появление Белорусской АЭС стало триггером для массового перехода страны на электротранспорт. Статистика впечатляет: если на начало 2026 года в стране было около 50 тыс. электромобилей, сегодня уже более 73 тыс.

Но чем больше электромобилей, тем больше требуется стабильной электроэнергии. Для ее получения задумались о глубокой локализации в Беларуси производства накопителей и электроприводов.

"Наши компетенции тесно связаны: что-то делаем мы, что-то делает белорусская сторона. У нас есть очень много успешных проектов, которые уже реализовались. Например, мы уже поставляем батареи в пассажирский транспорт. Мы совместно занимались и занимаемся такими интересными направлениями, как разработка интегрированного электропривода, компонентов электромобиля. Мы очень тесно сотрудничаем, одновременно наращиваем компетенции в этом направлении", - отметил директор бизнес-направления "Электромобильность" АО "ТВЭЛ" Александр Бухвалов.

Но производить вместе хотят не только электротехнику, но и разрабатывать зарядные решения, формировать инфраструктуру. Это не просто тренд - это требование времени.

Сергей Худоешко, председатель правления Белорусской ассоциации электротранспорта:

"Некоторые наши операторы построили много зарядных хабов вдоль кольцевой дороги. Это позволит пережить эту зиму более эффективно. Будем следить за этим все вместе, потому что как только пиковые нагрузки на зарядные станции снизятся, много людей скажут: "Я так хотел, здорово, но теперь я не боюсь, я пойду". На самом деле это так, потому что количество станций и автомобилей растет. За зарядкой приходят и электромобили".

Кадры решают все. Традиционно 2-й день энергетического форума посвящен профессиональной подготовке молодых специалистов, ведь именно от тех, кто сидит сейчас за партами и в аудиториях, зависит энергетическая безопасность страны завтра.

"Анализируя вопросы государственной программы подготовки кадров для атомной энергетики, то есть те результаты, которые были, показывают, что ребята приходят очень ориентированные и мотивированные. У меня довольно большой опыт работы с ними, когда работал на атомной станции, то есть со студентами и молодыми специалистами приходилось очень много работать. На текущий момент у них есть два дополнительных учебных центра - на АТОМТЕХе и в Национальном радиационном заповеднике на Полесье, где они проходят обучение на полевых партиях, это очень хорошее не только академическое обучение, а практико-ориентированный подход. Это очень важно", - заявил директор ГП "БелРАО" Михаил Кисель.

На юбилейном форуме собрались более 200 компаний из 9 стран - это рекорд, который в очередной раз подтверждает, что Беларусь выбрала правильный вектор развития.

XXX Energy Expo в Минске показывает: сотрудничество двух стран - это не только строительство АЭС. Эксперты сходятся во мнении, что объединение компетенций и рынков даст серьезный экономический эффект для обоих государств.