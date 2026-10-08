Белорусская ИТ-компания SkySoft расширяет портфель услуг за счет электронного документооборота

Фото: SkySoft

ИТ-компания SkySoft заключила соглашение с провайдером электронного документооборота, работающим на рынках Беларуси, России и Казахстана. Новое партнерство позволит дополнить CRM-систему, которую компания внедряет для заказчиков, инструментами электронного документооборота.

По словам руководителя компании, развитие цифровизации на рынке Евразийского экономического союза создает спрос на решения, которые учитывают особенности работы предприятий в этих странах.

"Рынок ЕАЭС развивается, и мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому предлагаем бизнесу решения, которые будут актуальны текущему времени и условиям, сложившимся на рынке. Сегодня предприятиям недостаточно просто внедрить отдельные цифровые инструменты - важно, чтобы они эффективно взаимодействовали друг с другом и с госсистемами, а также решали конкретные задачи бизнеса", - отметил директор SkySoft Дмитрий Нор.

SkySoft планирует продолжать развивать продукты и партнерства, позволяющие предоставлять бизнесу Беларуси, России и Казахстана цифровые решения, адаптированные под особенности рынка ЕАЭС, тем самым упрощая бизнесу работу на этом рынке.