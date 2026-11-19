Команда студентов из Беларуси одержала победу в I Международной олимпиаде по информационным технологиям в Минске. Соревнование стало продолжением республиканского проекта IT-Challenge. Данный турнир вышел на международный уровень и собрал участников не только из Беларуси, но и России, Китая и Кыргызстана. Команды соревновались в двух направлениях: искусственный интеллект и кибербезопасность. Решали практические кейсы.

Кирилл Лаврукевич, участник I Международной олимпиады по информационным технологиям:

"Очень радостно. Первая такая олимпиада, тем более сразу и международная, и быть сразу победителем. Не каждому из нас такое удается. Моя роль была в решении, по сути, половины задач, завязанных на кибербезопасности. Со своей задачей, я считаю, я справился более чем отлично".

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Здесь самое важное - это повод лишний раз попробовать свои силы, проявить себя. Сегодня ни дня не проходит без новостей, если мы говорим о кибербезопасности, без новостей о том, что где-то какие-то системы были взломаны, данные утекли. Поэтому, конечно, чем больше таких поводов нашим молодым людям показать себя, проявить себя, попробовать на практике свои силы, тем лучше. С точки зрения дальнейшего их устройства в этой жизни, конечно, попробовав себя в боевых условиях, вот на таких олимпиадах, они выходят из университетов уже наиболее подготовленными к реальной работе".

Участники увидели, как современные технологии работают в реальном секторе, посетив производство. Роботизация карьерной техники стала повседневным инструментом. Цифровые сервисы уже сейчас помогают предприятиям работать быстрее и эффективнее.

Чжао Чжэнъюй, участник I Международной олимпиады по информационным технологиям (Китай):

"Я рад, что наша команда заняла второе место, это на самом деле было очень нелегко, иногда задания казались очень трудными. Мы смогли обменяться идеями, ознакомиться с технологическим потенциалом Беларуси, в частности, мы увидели БЕЛАЗ. Я очень впечатлен, я никогда еще не видел таких обширных технологий".

Организаторы уверены, что олимпиада по информационным технологиям совсем скоро вновь объединит талантливых студентов и станет точкой притяжения для новых идей и передовых разработок.