Белорусские ученые разрабатывают 3D-модель нижней челюсти

Около 50 инструкций и виртуальных моделей за последние 15 лет внедрили в практическую деятельность медучреждений Беларуси представители школы биомеханики в области травматологии, ортопедии, стоматологии.

"Ставку делаем на качество. Такая модель не может быть, не должна быть одноразовой. Такая модель должна использоваться и для других целей именно за счет своей параметризации, именно за счет возможности настройки под особенности пациента и под конкретный клинический случай".