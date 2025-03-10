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Белорусские ученые разрабатывают 3D-модель нижней челюсти
Ученые БГУ проводят исследования 3D-модели челюсти для корректной установки имплантов. Разработка не имеет аналогов и является революционной в стоматологии.
Около 50 инструкций и виртуальных моделей за последние 15 лет внедрили в практическую деятельность медучреждений Беларуси представители школы биомеханики в области травматологии, ортопедии, стоматологии.
Сергей Босяков, декан механико-математического факультета БГУ:
"Ставку делаем на качество. Такая модель не может быть, не должна быть одноразовой. Такая модель должна использоваться и для других целей именно за счет своей параметризации, именно за счет возможности настройки под особенности пациента и под конкретный клинический случай".
Школа биомеханики работает на базе БГУ уже 20 лет. Ученые с помощью специальной программы создают прототипы живых тканей из искусственных материалов.