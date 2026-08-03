Белорусские ученые вывели новый сорт подсолнечника

Краткий пересказ от ИИ

Новый игрок на поле продовольственной безопасности. Белорусские селекционеры вывели новый сорт подсолнечника, который способен конкурировать с южными лидерами. Урожайность - почти 50 центнеров, масличность - более 52 %.

Это не ГМО, а результат классической маркерной селекции. Культура адаптирована к белорусским заморозкам и созревает на 20 дней раньше аналогов.

Подсолнух - не один большой цветок, он содержит до 2 тысяч маленьких. И это не просто красивого кадра ради. За каждым цветком – потенциал снизить импорт масла. Отечественный подсолнечник не только адаптирован к нашему климату, но и способен побить мировые рекорды по урожайности.

Над созданием белорусского золота ученые работают в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси. Здесь проводят тщательный отбор и скрещивание. Результат вы видите сами, мимо этой красоты сложно пройти мимо, а это свыше 150 линий перспективных гибридов.

Масличность достигает 52-54 % . Короткий вегетационный период - от 95 до 110 дней - позволяет уйти от осенних заморозков. А высота растений всего 120-170 см упрощает механизированную уборку и позволяет делать более плотный посев. Четкий баланс между урожайностью и устойчивостью к стрессовым факторам.

Белорусские гибриды в сравнении с иностранными не только раннеспелые, они вызревают в середине августа - первых числах сентября. Легко уходят от влажных погодных условий, которые в нашей республике часто наблюдаются и приносят большой урон. Иностранные сорта и гибриды, в свою очередь, вызревают к концу сентября - октябрю, когда у нас начинается сезон дождей".

Прежде чем выйти в поле, новый сорт проходит жесткий отбор. После чего - ДНК-паспорт - своеобразный генетический отпечаток, который нельзя подделать.

Яна Колмакова, младший научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

"Одним из направлений работы в лаборатории является сейчас генотипирование наших сортов подсолнечника. Это делается с целью различить данные чистые линии друг от друга, чтобы не перепутать генетический материал в дальнейшей селекции. Это делается методом ССР-маркирования - микросателлитных повторов, которые есть в геноме у всех видов, в том числе и у подсолнечника. И происходит паспортизация, можно так сказать, для того, чтобы идентифицировать чистые линии в дальнейшем".

100 тыс. тонн подсолнечного масла - таковы аппетиты белорусов в год. И до недавнего времени почти все это с приставкой "импорт". Но белорусское золото меняет правила игры. Это не просто агрокультура, а стратегия, в которой каждая корзинка подсолнуха - вклад в продовольственную независимость. И это только начало.



Если немного отойти от стратегических целей, пока ученые сохраняют главный результат в ДНК-паспорте нового сорта, у вас еще есть возможность сделать яркие кадры в солнечных полях.