Белстат будет использовать ИИ во время переписи населения в 2030 году

Национальный статистический комитет будет использовать искусственный интеллект во время переписи населения в 2030 году. Об этом рассказал заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси Тимофей Жигарев во время 56-й сессии статистической комиссии ООН в Нью-Йорке, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белстата.

Тимофей Жигарев во время сессии поделился планами на перепись раунда 2030 года. "При проведении переписи раунда 2030 года Белстат планирует существенно расширить использование административных данных, что позволит значительно снизить нагрузку на респондентов. Уже сформирована правовая основа для доступа к информационным ресурсам поставщиков административных данных и подготовлена концепция создания статистического регистра населения. Несомненно, в предстоящей переписи будут использованы новейшие технологии, в том числе искусственный интеллект", - рассказал он.