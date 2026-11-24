21 ноября 2026 года международный саммит BLOCKCHAIN WORLD 4.0 уже в четвертый раз собрал в Минке представителей финансового сектора, блокчейн-индустрии, криптобизнеса и регуляторов из шести стран - Беларуси, Казахстана, Узбекистана, России, Литвы и Латвии. Эксперты обсудили ключевые тренды в блокчейне, криптовалютах, fintech-сфере, майнинге, искусственном интеллекте, Web3 и криптобанках, а также то, как новые технологии перестраивают платежи, инвестиции и цифровую экономику.

"Крипта без последствий": от хайпа к реальному сектору

Для начала нужно разъяснить один принципиальный момент - организаторы саммита не выступают за инвестирование именно в криптоактивы. Они предлагают рассматривать блокчейн-технологию как фундаментальную, базовую технологию для интеграции в цифровую экономику страны.

Алексей Лобач, организатор форума, директор ООО "Супикс", визионер и предприниматель, основатель ИТ-Хаба Беларуси ITNEWS.pro:

"Эта технология может применяться абсолютно во всех отраслях. Например, для подтверждения логистических маршрутов, оригинальности товаров, комплектующих в любых доменных областях - от запчастей до медицинского оборудования. Блокчейн как технология будет отвечать за достоверность информации. Если мы говорим про искусственный интеллект, то эту информацию он поможет структурировать и быстро обрабатывать, работать с массивами данных и "доставать" из них то, что в данный момент необходимо пользователю - бизнесу, госсектору, простому юзеру. Если мы говорим про цифровые рубли, то здесь можно будет отследить всю информацию - на что, кем и на каком этапе были потрачены, допустим, бюджетные средства. Это очень удобно и позволяет избежать серых схем, сделать экономику прозрачной".

Беларусь сегодня рассматривают как своего рода технологическую лабораторию, за которой внимательно следят и соседи, и мировые игроки. Благодаря указам и декретам Президента, проделанной работе Парка высоких технологий и Министерства связи в стране создана правовая база, которую эксперты называют эталонной. Это открывает новые возможности и позволяет запускать новые проекты, такие, например, как криптобанки.

"Россияне на нас с интересом смотрят и ждут, когда заработают наши криптобанки. Им очень интересно. И никто не скрывает, что Беларусь сегодня рассматривают как некую лабораторию, потому что мы - компактная страна с классными экспертами и качественным образованием, которое как раз и является фундаментом этого всего", - констатирует Алексей Лобач и еще раз подчеркивает, что ключевым вектором развития блокчейн-технологии в Беларуси является токенизация реального сектора экономики (RWA).

А вот та реальность, в которой мы живем сегодня:

крупные белорусские предприятия, включая БЕЛАЗ и "Полесье", уже выпускают собственные токены (причем сегодня это можно делать без согласования с Нацбанком);

в отличие от ничем не обеспеченных мемкоинов и волатильного рынка, зависящего от отдельных политических заявлений, токены реальных предприятий дают инвесторам понятную экономическую целесообразность и защиту в правовом поле.

Алексей Росликов

Экс-депутат сейма Латвии и общественный деятель Алексей Росликов отмечает, что BLOCKCHAIN WORLD выполняет также важную защитную функцию, являясь информационной платформой, которая позволяет пользователям не заблудиться в этих "криптодебрях", собраться в одном месте, поговорить, обсудить волнующие вопросы, лично увидеть экспертов и представителей отрасли. "Вместо того чтобы гуглить, куда вложить лишних 5000 евро, я приду лучше на саммит или посмотрю те материалы, которые здесь для меня подготовили, и пойму, какие игроки уже прошли верификацию и не подвели своих клиентов. Плюс я увидел, что здесь есть возможность получить определенную юридическую консультацию, чтобы не нарушить закон при совершении операций с криптовалютой и четко понимать, какие у тебя права", - делится впечатлениями он.

Глобальные тренды рынка и роль традиционных финансов

"В 2016 году Герман Греф, выступая в бизнес-школе "Сколково", сказал, что в мире, где есть блокчейн, он пока не видит места банкам. Сегодня, в 2026 году, мы видим не столько замену банковской системы алгоритмами, сколько поглощение зарегулированного традиционного финансового сектора блокчейн-экономикой. То есть блокчейн-экономика интегрируется в ту инфраструктуру, которая развивалась почти сто лет, расширяя ее изнутри", - констатирует председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых технологий и инноваций Василий Кулеш.

Василий Кулеш

Те банки, которые не интегрируют в свои продукты блокчейн-технологии, по прогнозам экспертов, потеряют рынки и клиентов. "Здесь ты либо развиваешься, либо падаешь, - говорит Василий Кулеш. - Блокчейн-экономика и в Беларуси, и во всем мире движется в сторону консолидации и укрупнения".

Следующий этап - перевод прав и обязательств на блокчейн, например, в сфере недвижимости. Дублирование бумажных реестров в цифровой среде позволит проводить покупку, продажу, аренду и операции на вторичном рынке практически в режиме реального времени. При этом для обычного пользователя процесс останется максимально привычным - примерно как появление новой ветки в дереве платежей ЕРИП, но с возможностью получать доходность от инвестиций или участвовать в управлении проектами через governance-токены.

Но готовы ли белорусы к таким изменениям?

"Наши пользователи давно "прогреты": многие вкладывали кровно заработанные деньги в непонятные ICO, 99 % которых закончились ничем. Сегодня правовое регулирование Республики Беларусь в сфере токенов готово к следующему шагу развития криптоэкономики, где актив легализован и провалидирован. Деньги можно вывести в реальном времени, а руководство компании несет реальную ответственность", - подчеркивает Василий Кулеш.

Что касается мировой практики, то блокчейн уже позволил токенизировать американский фондовый рынок, открыв доступ к нему из любой точки мира в режиме 24/7 и с минимальными комиссиями.

Денис Грицкевич

Новый технологический прорыв - автономные платежные системы. "На блокчейнах BASE и ARK (от эмитента стейблкоина USDC компании Circle) уже тестируются AI-агенты, способные самостоятельно подписывать криптотранзакции по заданным доверенным паттернам. Пока эта опция ограничена, но, думаю, в течение полугода-года это станет массовым явлением. Нужно подождать. Но мир точно к этому готовится. Скоро достаточно будет надиктовать задачу AI-агенту, и он сам оплатит нужные товары или услуги. И, скорее всего, это будет реализовано с помощью блокчейн-технологии", - рассказывает криптоблогер, инвестор и основатель CryptohodlDAO Денис Грицкевич.

Отдельное внимание - кибербезопасности

Фишинг, атаки через мессенджеры и сайты знакомств, огромное количество мошеннических схем - уже дошло до того, что мошенники атакуют самих мошенников. Получается своеобразное мошенничество в квадрате, а то и в кубе.

С одной стороны, это пугает, а с другой, показывает, что, несмотря на участившиеся взломы протоколов (в том числе с использованием ИИ), индустрия становится "антихрупкой". Например, громкий крах в 2022 году криптовалютной биржи FTX на 5 млрд долларов заставил площадки создать страховые фонды защиты пользователей, которые сегодня спасают рынок от последствий хакерских атак.

Однако главной уязвимостью остается не код, а человек. "Все взломы, которые случались, происходили исключительно по ошибке людей и через людей. Всему виной был человеческий фактор", - констатирует Денис Грицкевич и параллельно приводит несколько базовых правил защиты своего капитала.

Используйте проверенные временем решения для хранения активов. Создайте отдельный мультисиг-кошелек (требующий нескольких подписей) для крупного капитала, который не нужен в моменте: чем сложнее доступ к деньгам, тем они в большей безопасности. Соблюдайте цифровую гигиену: не доверяйте незнакомцам в чатах, никогда не включайте демонстрацию экрана и не давайте удаленный доступ к рабочему столу. Защищайте данные: не храните сид-фразы на рабочем столе и никому не диктуйте коды из SMS (будь то звонки якобы от ЖКХ, "Белпочты", из поликлиники и т. п.).

Белорусский кейс, или "добро пожаловать в реальность"

В Европе не принято говорить о Беларуси как о высокотехнологичном государстве. Но факты - вещь упрямая.

Пока в ЕС людей преследовали за операции с биткоином, Беларусь легализовала отрасль и вывела ее из тени в прозрачный сектор.

За последние несколько лет наша страна создала работающее правовое поле, стимулирующее развитие криптоиндустрии, тогда как Евросоюз продолжает закручивать гайки, стремясь к тотальному контролю над экономической свободой граждан.

Сочетание четкого и понятного законодательства, личной безопасности и доступной стоимости жизни делает бизнес в Беларуси значительно более маржинальным, чем в других европейских странах, превращая нашу страну в точку притяжения для криптоиндустрии.

"Когда начали хайповать на ничем не обеспеченных токенах, многие люди, конечно, туда полетели и очень многие обожглись, потому что это пирамида, люди покупали, по сути, воздух. Да, кто-то на этом заработал, но многие потеряли все. И на сегодняшний день этот рынок стал сильно манипулируемым. Причем манипулируемым настолько, что здесь все может резко измениться от того, с какой речью, допустим, выступит Трамп", - констатирует Алексей Лобач.

С этой позицией согласен и литовский предприниматель, политический активист Антанас Кандротас. "Беларусь первой установила четкие правила, многим это не понравилось, кто-то даже уехал из Беларуси, потому что отдельным людям удобно, когда хаос. Но если смотреть с перспективы государства, хаос это хорошо, пока лично тебя не коснулось и пока ты не столкнулся со всеми последствиями беззакония", - говорит он.

Антанас Кандротас

А что касается ухода с белорусского рынка международных криптобирж из-за санкций, то многие эксперты видят в этом исключительно положительные моменты: деньги перестают уходить за внешний контур, вместо сомнительных инвестиций в мемкоины у пользователей появилась возможность инвестировать в национальную экономику, при этом государство гарантирует, что эти активы находятся в безопасности.

"Вводя санкции, европейские регуляторы сами отрезают себя от растущего рынка и технологий, - заявляет Василий Кулеш. - На протяжении 35 лет западные цифровые продукты контролировали сценарий, не пуская локальных игроков. Теперь ниша освободилась, и в нашей стране активно появляются замещающие проекты, которые уже выходят на рынки дружественных стран. Беларусь открыта к диалогу на условиях взаимных интересов, но при давлении готова справляться самостоятельно".

Сегодня мы наблюдаем, как эпоха дикого крипторынка и спекулятивных финансовых пузырей уходит в прошлое. Блокчейн в связке с искусственным интеллектом превращается в прикладной инструмент для банков, промышленных гигантов и государственных систем, а наличие понятного правового поля становится главным конкурентным преимуществом в новой фрагментированной мировой экономике.

"Мы открыты к международному диалогу, открыты к понятному, регулируемому контуру. Готовы делиться нашей экспертизой, - подытоживает Алексей Лобач. - BLOCKCHAIN WORLD - не про инвестиции в токены, которые сегодня может выпустить любой человек на блокчейне. Это ничто. Мы здесь показываем, как зреет технология, как она развивается в Беларуси и каким образом она синхронизируется с мировой повесткой".