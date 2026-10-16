Большой форум ИИ-технологий стартовал в Минске

В "БелЭкспо" стартовал большой форум ИИ-технологий. Он будет работать на протяжении 3 дней. Гуманоидные роботы, первый в стране беспилотный дрифт, 50 проектов и более 30 спикеров.

Дмитрий Саксонов, инвестор, предприниматель, организатор форума:

"У нас нет другого выбора. Если мы хотим успевать за развитием технологий по всему миру, мы обязаны осознать, как это использовать. Мы обязаны выстроить систему регуляторики, потому что искусственный интеллект - это, к сожалению, не только позитивное, но и негативное. Опыт у многих людей уже есть. И наша задача - познакомить человека с искусственным интеллектом, обучить его, дать ему возможности, чтобы жить в современной реальности".

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