Чипы, СВЧ-электроника - НАН Беларуси представила разработки в оптике и микроэлектронике

В 2024 году Институт физики НАН Беларуси поставил продукции на экспорт более чем на 0,5 млн долларов.

13 февраля в стенах отраслевого института проходит пресс-тур, в рамках которого журналисты знакомятся с основными отечественными разработками в сфере оптики, лазерной техники и микроэлектроники.

Без фотошаблонов невозможно сделать ни одну микросхему. А ведь они повсюду: в смартфонах, планшетах и телевизорах, без которых мы уже не представляем свою жизнь. Весь цифровой мир обязан крошечным чипам. А ими в Беларуси занимается Государственное научно-производственное объединение "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника". В состав объединения входят Институт физики НАН Беларуси, Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий, Центр геофизического мониторинга.

Максим Богданович, директор Института физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси:

"Если говорить о ближайшей пятилетке, то, конечно же, она определяется теми работами, которые у нас заложены в текущей пятилетке. Это работы, связанные с технологиями создания высокопрочных лазерных зеркал. Это, конечно же, работы, связанные с созданием импортозамещающего лазерного оборудования в интересах Министерства промышленности. Это работы по развитию нитридных гетероструктур в интересах "Интеграла". Эта работа не на пятилетку, я думаю, на ближайшее десятилетие. Ведется работа по созданию соответствующего измерительного оборудования в области лазерной техники и оптики, услугами которого пользуются без исключения все отрасли, все министерства и отрасли Республики Беларусь".

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"Часто Президент говорит, востребована ли белорусская продукция? Поскольку мы в два раза увеличиваем объемы продаж за год, естественно, она востребована, иначе бы это никто не покупал. СВЧ, электроника и оптика - часто об этом говорит Президент, что мы должны идти в те ниши, где мы имеем наибольшую компетенцию. Микроэлектроника - это очень большое средство. А вот оптоэлектроника и СВЧ-электроника... СВЧ-электроника - это, как говорят в микроэлектронике, высшие технологии и игра в высшей лиге. Это такая ниша, которую очень мало кто понимает и вообще может что-то предложить. Генеральный директор выступал, он рассказывал, в чем преимущество, - отметил академик-секретарь НАН Беларуси Александр Шумилин. - Сегодня нельзя сделать ни системы связи, ни радары, ни беспилотники, не понимая в СВЧ-электронике. А для этого нужны новые материалы, новые разработки и новые подходы".