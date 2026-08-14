До 1 Гбит/с и выше: МТС назвал самые 5G-скоростные места Минска

Абонентам МТС сеть 5G доступна на 1,1 тыс. базовых станций, в том числе 600 - в Минске. Компания проанализировала трафик и составила рейтинг самых скоростных локаций столицы, где можно получить до 1 Гбит/с и больше.

5G набирает обороты

Рекордные значения фиксируются по всему городу. Специалисты МТС выделили топ‑20 мест, где отмечены максимальные средние скорости передачи данных. При этом число таких локаций кратно больше.

Самой "быстрой" в Минске стала набережная Свислочи возле Троицкого предместья. Второе место занял район Степановского сада, а замкнула тройку лидеров локация на пересечении улиц Берута и Одоевского. В целом же высокие показатели концентрируются вдоль главных городских магистралей, в крупных жилых микрорайонах и вблизи деловых и социальных объектов.

Высокие скорости позволяют скачивать фильмы за считанные секунды, совершать видеозвонки, играть в онлайн-игры, "стримить" контент в сверхвысоком качестве и мгновенно синхронизировать большие объемы данных с облачными сервисами.

Развитие сети пятого поколения реализуется в тесном сотрудничестве с компанией beCloud, которая предоставляет доступ к инфраструктуре. Аналогичные "гигабитные" точки есть и в других городах присутствия 5G - Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. При этом сеть находится в процессе активного развертывания и будет продолжать наращиваться - уже скоро к ней присоединится Гродно.

Как перейти на скорости 5G

Технология работает на Android-смартфонах, которые аппаратно и программно поддерживают 5G на территории Беларуси. Список доступных моделей можно найти на shop.mts.by.

Для использования сети нужно выбрать соответствующий режим в настройках устройства и проверить наличие подключенной услуги "Интернет 5G" - на актуальных тарифах она предоставляется по умолчанию и бесплатно. Подробнее о 5G - здесь.

МТС - провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой "БелГИЭ" и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker. Победитель в категории "Мобильный оператор" по результатам оценки потребителей в рамках премий "Бренд года" и "Народная Марка".