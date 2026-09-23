Два самолета SJ-100 прибыли в Национальный аэропорт Минск для сертификационных испытаний

Два опытных самолета SJ-100 прибыли в Национальный аэропорт Минск для сертификационных испытаний.

Специалисты проверят работу автопилота, включая автоматический заход на посадку и посадку в условиях плохой видимости. Испытания пройдут в Минске и Новосибирске.

Новый SJ-100 оснащен российскими двигателями и сейчас проходит процедуру сертификации. Серийный выпуск лайнера планируют начать в России в 2027 году.

Фото: Sputnik