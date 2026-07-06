Экспоненциальный рост и 26 крипторезидентов: какие финансовые инструменты развивают в ПВТ

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В Беларуси продолжает активно развиваться направление криптовалют и цифровых активов. Количество крипторезидентов Парка высоких технологий за последний год заметно выросло и на сегодняшний день составляет 26. Об этом сообщил первый заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Дмитрий Калечиц в "Актуальном интервью".

По его словам, в последний год идет постоянное увеличение количества крипторезидентов, сейчас их 26: это 10 бирж, 13 криптоброкеров, 2 оператора ICO и 1 криптообменник. "Как раз на последнем наблюдательном совете еще три крипторезидента влилось в эту когорту", - отметил Дмитрий Калечиц.

Он также рассказал о динамике оборота криптовалют. "Оборот растет, я бы сказал, экспоненциально, поскольку именно в прошлом году появилось достаточное количество новых крипторезидентов, и в текущем году идет увеличение", - подчеркнул представитель Парка высоких технологий.

quote Мы ожидаем, что оборот увеличится раза в полтора-два к предыдущему году. Дмитрий Калечиц

Он обратил внимание и на мировой рост оборота криптовалют. "И наиболее востребованные вещи, конечно, связаны с развитием стейблкоинов, которые помогают проводить международные расчеты. Также одно из популярных направлений - это токенизация реальных активов", - сказал он.

По его словам, Парк высоких технологий также активно развивает эти направления. "Мы тоже смотрим на эти направления. Совершенствуется соответствующая регуляторика. И, наверное, уже в ближайшее время появятся какие-то токенизированные квадратные метры, токенизированные драгоценные металлы. Мы считаем, что будет достаточно востребовано у наших граждан, предприятий с точки зрения диверсификации инвестиционных портфелей", - заключил Дмитрий Калечиц.

Таким образом, Парк высоких технологий продолжает укреплять позиции Беларуси как одной из площадок для развития криптоиндустрии в регионе, делая ставку на совершенствование регуляторной базы и внедрение новых финансовых инструментов.