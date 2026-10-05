Количество электротранспорта в Минске достигло половины городского автопарка

Троллейбусы с автономным ходом, трамваи и электробусы. Количество электротранспорта в Минске в этом году достигло половины всего городского автопарка. Уже эксплуатируется более 700 троллейбусов, свыше 130 трамваев и почти 150 электробусов. Развиваются и цифровые сервисы для пассажиров.

Олег Быцко, заместитель гендиректора компании "БКМ Холдинг":

"На сегодняшний момент мы изготавливаем первый образец, который должен пройти сертификацию. И до конца года мы должны изготовить пять таких единиц - для проведения опытной эксплуатации в зимний период как наиболее сложный для электричек. Тот, кто на сегодняшний момент имеет электромобиль, нас понимает в этой части. 500 км пробега в сутки. Для электробуса это серьезная задача. Но мы ее решили: мы внедряем две зарядные функции. Так же, как и в Минске, наш пригородный электробус будет заряжаться на станциях экспресс-зарядки, и так же, как электробус или электромобиль с ночной зарядкой, будет заряжаться от пистолетной зарядки".

Кроме того, активно разрабатывается система беспилотного управления для трамвайных вагонов. Инновационная разработка повышает безопасность движения и увеличивает процент выхода подвижного состава на линию.