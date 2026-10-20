МТС проанализировал цифровую активность гостей областных фестивалей-ярмарок "Дажынкі". В каждой из шести "столиц" праздника компания задействовала передвижные базовые станции. Суммарно площадки посетили почти 80 тыс. абонентов МТС, прокачав 3,8 тыс. Гб данных и проговорив 230 тыс. минут. А больше всего делились контентом в агрогородке Жемчужный.

Посетители "Дажынак" активно публиковали фото и видео с праздника в реальном времени, пользовались онлайн-сервисами и оставались на связи с близкими. Высокий объем трафика в Жемчужном показывает, что именно эта площадка стала самой активной с точки зрения цифрового обмена впечатлениями - более 1 тыс. Гб интернета и свыше 60 тыс. минут звонков.

"Дажынкі" традиционно включают концертные программы, ярмарки, выставки ремесел и дегустации, а для принимающих населенных пунктов они становятся поводом обновить общественные пространства и инфраструктуру.

Кроме Жемчужного, областные праздники в этом году прошли в Дзержинске, Калинковичах, Кареличах, Миорах и Шклове.

Чтобы пиковые нагрузки не мешали посетителям, МТС заранее усилил сеть: на площадках компания развернула собственные передвижные базовые станции. Такое оборудование позволяет оперативно наращивать емкость сети в местах массового скопления людей и сопровождает важные государственные и масштабные культурные мероприятия. Благодаря этому гости могут оставаться на связи и делиться яркими моментами праздника онлайн.

МТС - провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой"БелГИЭ" и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker. Победитель в категории "Мобильный оператор" по результатам оценки потребителей в рамках премий "Бренд года" и "Народная Марка".