ИИ на страже здоровья: белорусские ученые создают новые лекарства с помощью суперкомпьютера

В Беларуси создают лекарства с помощью ИИ. Ученые Объединенного института проблем информатики Академии наук используют суперкомпьютер для разработки новых препаратов. Цифровой мозг перебирает молекулы, ищет слабые места вирусов и предлагает формулы новых препаратов. Сейчас ведут исследования по COVID-19, туберкулезу и онкозаболеваниям.

"В случае с SARS-CoV-2 мы искали соединения из больших баз данных, чтобы найти, как их можно перепрофилировать и найти эффективный молекулы против SARS-CoV-2, которые еще не запатентованы. С туберкулезом была другая задача - нам надо было сгенерировать принципиально новые соединения, которых еще нет на рынке и нет в запатентованных базах. Мы использовали модели нейронных сетей для предсказания структуры этих молекул. Полученные молекулы показали хорошую эффективность и низкую токсичность, сейчас они находятся на биологических испытаниях", - рассказала научный сотрудник лаборатории Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Анна Карпенко.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси: "Это направление очень перспективно. Оно дает шанс ускорить разработки новых лекарственных средств, наиболее востребованных нашими пациентами, чтобы этот лабораторный процесс занимал не годы, десятилетия, а был сокращен. Понятно, что процесс клинических испытаний, оценки безопасности, эффективности (все, что касается безопасности человека) будет традиционный".

Разработки в области ИИ-фармакологии уже получили международное признание. Один из ярких примеров - сотрудничество с университетом Шанхая: совместный скрининг баз данных для поиска препаратов против COVID-19. Белорусский суперкомпьютерный центр позволяет строить модели, которые недоступны многим зарубежным коллегам.