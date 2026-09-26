"Изнасилование счастьем": каков риск восстания ИИ к 2030-му и чем опасен тамагочи Цукерберга

В последнее время много говорят об угрозах от искусственного интеллекта. Насколько опасен такой инструмент для человечества, обсудили Алексей Волков и Андрей Сыч в своем подкасте.

По словам Алексея Волкова, особенно настораживает то, что о рисках говорят сами создатели таких систем. "Илон Маск (бизнесмен - прим. ред.) в интервью китайскому CGTV заявил, что вероятность того, что к 2030 году нас уничтожит ИИ, 10 %. Ему, в принципе, вторил и глава OpenAI Сэм Альтман. И когда такие люди большие говорят о таких вещах, а они работают с искусственным интеллектом, немножко стремно становится", - отметил Алексей Волков.

Второй соведущий признался, что с тревогой смотрит на новые бытовые гаджеты. "На днях господин Марк Цукерберг (создатель Facebook - прим. ред.) презентовал тамагочи. Элемент достаточно интересный, его можно повесить на ключи. Там есть электронный аватар - персональный помощник на базе искусственного интеллекта, который с радостью вам подскажет прогноз погоды, расскажет, где купить доллар дешевле, как нарваться на хорошие скидки или попасть в кинотеатр. На мой взгляд, это крайне тревожно. Потому что вызывает это все определенное доверие к данной игрушке. Ты выстраиваешь с ней социальную связь, коммуникацию, и вот тебе уже не хочется общаться с другими", - сказал он.

По оценке Андрея Сыча, такая связь с ИИ формирует новую форму изоляции. "Общаться с другим человеком всегда тяжело. Надо подстроиться где-то, выслушать его, чтобы не только он тебя слушал и каким-то образом поддерживал. И эта связь с искусственным интеллектом формирует пандемию одиночества", - отметил он.

quote Хотя она (пандемия одиночества - прим. ред.) уже сформирована соцсетями. Искусственный интеллект - это просто вишенка на торте. Алексей Волков

Он обратил внимание и на противоречивые обещания технологических лидеров. "Цукерберг является одним из ИИ-оптимистов, он как раз-таки обещает через 5-6 лет тотальное счастье для человечества благодаря таким вот историям. Еще очень интересно, что Илон Маск сначала сказал, что есть вероятность 10 %, что нас уничтожат, а потом он сказал, что к 2035 году будет 10 млрд роботов на планете. Это помощники, которые вам и помогут, и плечо подставят, и все будет хорошо", - отметил журналист.

Андрей Сыч дополнил: "Это все выглядит, как когда продавец веревки с мылом говорит о том, что никто на ней никогда не повесится. Вот у меня возникают именно такие ассоциации с заявлением о великом счастье, которое нас всех накроет. Изнасилование счастьем, так сказать".

По его словам, это тоже тревожно. "Мне кажется, не секрет, самые счастливые люди, как правило, очень глупые. А сегодня повсеместно фиксируется тотальное снижение уровня IQ, - подчеркнул журналист. - И конечно, тебе мыслить не надо. Тамагочи за тебя все придумает, а ты будешь сидеть, слюну пускать, играть в компьютерные игры".

При этом Алексей Волков подчеркнул, что проблема здесь не в самих технологиях. "А я все-таки люблю новые технологии. Молотком же не наш гвоздь криво вбили. Это инструмент. И вопрос не в самом инструменте, а в том, кто имеет к нему доступ и кто им управляет. Интернет же тоже начинался как что-то глобальное и неконтролируемое. И к чему это сейчас привело? К тому, что за тобой еще больше следят. То есть вопрос в том, у кого рычажки", - заключил журналист.

Таким образом, по мнению соведущих, опасность искусственного интеллекта заключается не только в прогнозах о гибели человечества, но и в уже видимых эффектах: привычке доверять электронной игрушке больше, чем человеку, отказе от самостоятельного мышления и концентрации контроля над технологиями в руках узкого круга людей.