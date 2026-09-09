Китайские ученые впервые применили ЭКГ к окаменелым яйцам динозавров

Китайские ученые впервые провели электрокардиограмму для ископаемых яиц древних существ. Такой метод не требует раскопок.

На территории природного заповедника в городе Шиянь провинции Хубэй исследователи применили высокоточную трехмерную технологию электроразведки для создания карт подземной геологической структуры без какого-либо вмешательства в окаменелости. На поверхности земли исследователи прокладывают кабели, размещают электродные решетки и регистрируют данные. Метод работает за счет создания искусственного электрического поля. Команда ученых может восстановить подземную геологию с высокой детализацией.

Чжао Би, заместитель главного инженера Института геологических наук провинции Хубэй:

"Электродные точки позволят полностью картировать подземное электрическое поле под Цинлуншанем. Нам крайне необходимо узнать две вещи - какова толщина слоя, который фактически содержит яйца динозавров, и как далеко он простирается? Ни один из этих вопросов невозможно решить с помощью только наземных исследований. Мы также обнаружили, что грунтовые воды представляют наибольшую угрозу для яиц, поскольку при контакте они вступают в химическую реакцию и разлагаются. Мы надеемся проследить источник воды. Важнейшее значение этой работы в том, что мы впервые в Китае, даже в мире, применяем технологию глубинного зондирования для подземного исследования местонахождения окаменелостей".

Площадка Цинлуншань является домом для крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся в мире скоплений окаменелых динозавров. Это единственный объект, где достигнута масштабная и целостная консервация в первозданном окружении.

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